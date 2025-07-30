Нові правила YouTube: платформа знімає обмеження на монетизацію лайки з перших секунд
Київ • УНН
YouTube змінив політику монетизації, дозволивши повний дохід від реклами для відео з ненормативною лексикою у перші сім секунд. Це рішення пов'язане зі зміною очікувань рекламодавців, хоча обмеження на використання ненормативної лексики у заголовках та мініатюрах залишаються.
YouTube змінив свою політику монетизації та дозволив повністю монетизувати відео, які містять ненормативну лексику вже в перші сім секунд. Тепер подібні відео будуть приносити повний дохід від реклами. Про це пише УНН з посиланням на відеозвернення керівника відділу монетизації YouTube Конора Кавану.
Деталі
Зміни в політиці YouTube щодо ненормативної лексики тривалий час були предметом обговорення серед контентмейкерів. У листопаді 2022 року компанія почала потенційно обмежувати дохід від реклами, якщо ненормативна лексика використовувалася в перші 8-15 секунд відео.
Таку політику прокоментував американський ютубер ProZD. Він опублікував відео, де після 15-секундної паузи назвав цю зміну політики "найдурнішою нісенітницею, яку я коли-небудь чув" й зазначив пізніше, що його відео було демонетизовано.
В березні 2023 відеохостинг скоригував свою політику. Тоді YouTube дозволив відео з ненормативною лексикою отримувати дохід від реклами в перші 8–15 секунд.
Конор Кавана зазначив, що початкові обмеження на монетизацію відео з ненормативною лексикою були пов'язані з "відповідністю стандартам мовлення" та очікуваннями рекламодавців. Однак, за його словами, "ці очікування змінилися", і "рекламодавці вже мають можливість орієнтуватися на контент на бажаному рівні ненормативної лексики".
Однак YouTube продовжуватиме обмежувати монетизацію, якщо помірна або груба ненормативна лексика використовується в заголовках або мініатюрах відео. Відео з "частим" використанням грубої ненормативної лексики також залишаються "порушенням" правил YouTube щодо контенту, "дружнього до рекламодавців", зауважив Кавана.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що YouTube впровадив новий інструмент у Creator Studio. З того часу слід маркувати реалістичні відео, створені за допомогою штучного інтелекту.