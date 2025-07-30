Нові правила YouTube: платформа знімає обмеження на монетизацію лайки з перших секунд

YouTube змінив політику монетизації, дозволивши повний дохід від реклами для відео з ненормативною лексикою у перші сім секунд. Це рішення пов'язане зі зміною очікувань рекламодавців, хоча обмеження на використання ненормативної лексики у заголовках та мініатюрах залишаються.