Новые послы Германии, Норвегии и Чехии начали работу в Украине - Зеленский

Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 21703 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 31921 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 50711 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 51913 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 50628 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 43807 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 53496 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 67529 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 34730 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Черниговской области российский удар унес жизнь женщины, среди 6 пострадавших медики: показали последствия
20 сентября, 08:54
Зеленский подписал закон о награжденных "Крестом боевых заслуг" воинах: что предусматривает
20 сентября, 09:20
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Днепр возросло до 30
20 сентября, 09:42
Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА
12:59
История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животных
15:13
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни
18:15
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 08:41
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
20 сентября, 04:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:05
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 67527 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии начали работу в Украине - Зеленский

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новоназначенных послов Чехии, Норвегии и Германии. Это считается официальным началом их дипломатической миссии в Украине.

Новые послы Германии, Норвегии и Чехии начали работу в Украине - Зеленский

Новые послы Германии, Норвегии и Чехии в субботу 20 сентября официально начали работу в Украине. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в субботу он принял верительные грамоты и пообщался с новоназначенными послами Чехии, Норвегии и Германии. Принятие верительных грамот считается официальным моментом начала их работы.

Поздравил с началом дипломатических миссий и поблагодарил за поддержку их странами Украины. Обсудили усиление нашего сотрудничества, в частности в секторе безопасности и обороны

- написал Зеленский.

Он призвал совместно добавлять безопасности всей Европе и двигаться к надежному и гарантированному миру в Украине.

Справка

Послами Норвегии, Чехии и Германии в Украине недавно были назначены соответственно Ларс Хансен, Любош Весела и Хайко Томс.

«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост
06.09.25, 05:34

Вадим Хлюдзинский

