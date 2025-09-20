Новые послы Германии, Норвегии и Чехии начали работу в Украине - Зеленский

Новые послы Германии, Норвегии и Чехии в субботу 20 сентября официально начали работу в Украине. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

По его словам, в субботу он принял верительные грамоты и пообщался с новоназначенными послами Чехии, Норвегии и Германии. Принятие верительных грамот считается официальным моментом начала их работы.

Поздравил с началом дипломатических миссий и поблагодарил за поддержку их странами Украины. Обсудили усиление нашего сотрудничества, в частности в секторе безопасности и обороны