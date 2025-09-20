Новые послы Германии, Норвегии и Чехии начали работу в Украине - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новоназначенных послов Чехии, Норвегии и Германии. Это считается официальным началом их дипломатической миссии в Украине.
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии в субботу 20 сентября официально начали работу в Украине. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в субботу он принял верительные грамоты и пообщался с новоназначенными послами Чехии, Норвегии и Германии. Принятие верительных грамот считается официальным моментом начала их работы.
Поздравил с началом дипломатических миссий и поблагодарил за поддержку их странами Украины. Обсудили усиление нашего сотрудничества, в частности в секторе безопасности и обороны
Он призвал совместно добавлять безопасности всей Европе и двигаться к надежному и гарантированному миру в Украине.
Справка
Послами Норвегии, Чехии и Германии в Украине недавно были назначены соответственно Ларс Хансен, Любош Весела и Хайко Томс.
