Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії розпочали роботу в Україні - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у новопризначених послів Чехії, Норвегії та Німеччини. Це вважається офіційним початком їхньої дипломатичної місії в Україні.
Деталі
За його словами, у суботу він прийняв вірчі грамоти та поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини. Прийняття вірчих грамот вважається офіційним моментом початку їхньої роботи.
Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони
Він закликав спільно додавати безпекової міцності всій Європі та рухаєтися до надійного й гарантованого миру в Україні.
Довідково
Послами Норвегії, Чехії та Німеччини в Україні нещодавно були призначені відповідно Ларс Хансен, Любош Весела та Гайко Томс.
