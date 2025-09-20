Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії розпочали роботу в Україні - Зеленський

$41.250.00
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
13:11 • 18164 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 21703 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 31921 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 50710 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 51913 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 50628 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 43807 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 53496 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 67527 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
На Чернігівщині російський удар забрав життя жінки, серед 6 постраждалих медики: показали наслідки
Зеленський підписав закон щодо нагороджених "Хрестом бойових заслуг" воїнів: що передбачає
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Дніпро зросла до 30
Сили ППО працюють по цілях: у небі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тварин
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 31921 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 50710 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 57251 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 67527 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Дніпро (місто)
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 53496 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 57251 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 26080 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 28254 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 30941 перегляди
МіГ-31
Facebook
TikTok
Bild
The Guardian

Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії розпочали роботу в Україні - Зеленський

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у новопризначених послів Чехії, Норвегії та Німеччини. Це вважається офіційним початком їхньої дипломатичної місії в Україні.

Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії розпочали роботу в Україні - Зеленський

Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії у суботу 20 вересня офіційно почали роботу в Україні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у суботу він прийняв вірчі грамоти та поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини. Прийняття вірчих грамот вважається офіційним моментом початку їхньої роботи.

Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони

- написав Зеленський.

Він закликав спільно додавати безпекової міцності всій Європі та рухаєтися до надійного й гарантованого миру в Україні.

Довідково

Послами Норвегії, Чехії та Німеччини в Україні нещодавно були призначені відповідно Ларс Хансен, Любош Весела та Гайко Томс.

Вадим Хлюдзинський

Політика
Норвегія
Чехія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна