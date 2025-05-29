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Новые подозрения в деле "Pin-Up": уклонение от налогов и отмывание средств

Киев • УНН

 • 910 просмотра

ГБР сообщило о дополнительном подозрении директору компании, координировавшему украинский сегмент нелегального игорного бизнеса Pin-Up. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Новые подозрения в деле "Pin-Up": уклонение от налогов и отмывание средств

Государственное бюро расследований сообщило о дополнительном подозрении по делу "Pin-Up" одному из директоров компании, который координировал работу украинского сегмента нелегального игорного бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГБР.

Детали

Во время мероприятий по разоблачению теневых механизмов в сфере игорного бизнеса, связанного со страной-агрессором, ГБР работает над привлечением к ответственности организаторов нелегального онлайн-казино "Pin-Up" и возвращением незаконно полученных доходов в бюджет Украины.

…работники ГБР сообщили о дополнительном подозрении одному из директоров компании, который координировал работу украинского сегмента игорного бизнеса. Директор ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" находится на территории Украины и ему уже объявлялось подозрение в феврале 2025 г. 

– сообщили в ГБР.

В новом подозрении координатору нелегального бизнеса инкриминируются:

• участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УКУ);

• умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ).

Как отметили в ГБР, новое подозрение дает возможность расширить круг фигурантов.

По делу "Pin-Up", ГБР также работает над экстрадицией причастных к деятельности казино и взысканием миллиардов в бюджет.

Напомним

В декабре 2024 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бенефициаров и топ-менеджеров казино Pin-Up. Их подозревают в пособничестве рф.

Бенефициары и топ-менеджеры Pin-Up получили подозрения в пособничестве рф через отмывание средств. ГБР выявило связи казино с россией и передало арестованные 2 млрд. 600 млн.грн Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Директор онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег, задержан в феврале 2025 года.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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