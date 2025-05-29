Нові підозри у справі "Pin-Up": ухилення від податків та відмивання коштів

Державне бюро розслідувань повідомило про додаткову підозру у справі "Pin-Up" одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента нелегального грального бізнесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДБР.

Деталі

Під час заходів з викриття тіньових механізмів у сфері грального бізнесу, пов’язаного з країною-агресором, ДБР працює над притягненням до відповідальності організаторів нелегального онлайн-казино "Pin-Up" та поверненням незаконно отриманих доходів до бюджету України.

…працівники ДБР повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Директор ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 р. – повідомили у ДБР.

У новій підозрі координатору нелегального бізнесу інкримінуються:

• участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 ККУ);

• умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ); легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Як зазначили у ДБР, нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів.

По справі "Pin-Up", ДБР також працює над екстрадицію причетних до діяльності казино та стягненням мільярдів в бюджет.

Нагадаємо

У грудні 2024 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для бенефіціарів та топменеджерів казино Pin-Up. Їх підозрюють у пособництві рф.

Бенефіціари та топменеджери Pin-Up отримали підозри у пособництві рф через відмивання коштів. ДБР виявило зв'язки казино з росією та передало арештовані 2 млрд. 600 млн.грн Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, затримано у лютому 2025 року.