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Новые графики отключения: в каких областях света будет еще меньше

Новые графики отключения: в каких областях света будет еще меньше

Киев  •  УНН

 • 5254 просмотра

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ДТЭК сообщил об обновлении графиков отключения света для Киева, Киевской и Днепропетровской областей. Изменения связаны с новыми командами от Укрэнерго после ракетной атаки.

Для Киева, Киевщины и Днепропетровщины снова обновили графики отключения света на сегодня, сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.

Укрэнерго предоставило новые команды, согласно которым обновились и графики отключений

- говорится в сообщении ДТЭК. 
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Ранее 

УНН сообщал, что в Украине из-за повреждения энергообъектов во время ракетной атаки рф 28 ноября до конца суток будут применяться три очереди отключений одновременно. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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