Новые графики отключения: в каких областях света будет еще меньше

Для Киева, Киевщины и Днепропетровщины снова обновили графики отключения света на сегодня, сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.

Укрэнерго предоставило новые команды, согласно которым обновились и графики отключений - говорится в сообщении ДТЭК.

Ранее

УНН сообщал, что в Украине из-за повреждения энергообъектов во время ракетной атаки рф 28 ноября до конца суток будут применяться три очереди отключений одновременно.