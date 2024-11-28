Новые графики отключения: в каких областях света будет еще меньше
Киев • УНН
ДТЭК сообщил об обновлении графиков отключения света для Киева, Киевской и Днепропетровской областей. Изменения связаны с новыми командами от Укрэнерго после ракетной атаки.
Для Киева, Киевщины и Днепропетровщины снова обновили графики отключения света на сегодня, сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.
Укрэнерго предоставило новые команды, согласно которым обновились и графики отключений
Ранее
УНН сообщал, что в Украине из-за повреждения энергообъектов во время ракетной атаки рф 28 ноября до конца суток будут применяться три очереди отключений одновременно.