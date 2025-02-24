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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая Зеландия расширила санкции против рф и выделила средства для Украины

Новая Зеландия расширила санкции против рф и выделила средства для Украины

Киев  •  УНН

 • 1968 просмотра

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Власти Новой Зеландии объявили санкции против 27 физических и 25 юридических лиц из рф. Страна также выделила 3 млн долларов в Фонд URTF для восстановления Украины.

Власти Новой Зеландии объявили о пакете дополнительных санкций в отношении российских граждан и предприятий в знак поддержки Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Новой Зеландии и издание Stuff.

Детали

В воскресенье, 23 февраля министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил об усилении санкций против российских компаний и поддержке восстановления и реконструкции Украины.

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Новые санкции будут касаться, как физических так юридических лиц.

В перечень включены 27 физических и 25 юридических лиц

- говорится в сообщении ведомства.

По словам министра иностранных дел Уинстона Питерса, эти санкции коснутся "причастных к военно-промышленному комплексу россии и ее энергетическому сектору".

Кроме того, отмечают в МИД, в санкционный список включены "российские субъекты, причастные к принудительному переселению или перевоспитанию украинских детей, и высокопоставленные северокорейские военнослужащие, привлеченные к оказанию стратегической помощи россии в военных действиях".

Также министр объявил о дальнейшем взносе в размере 3 миллионов долларов в Фонд URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), который помогает Украине и которым руководит Всемирный банк.

"Фонд поддерживает правительство Украины в поддержке услуг, проведении мероприятий по оказанию помощи, а также в планировании и реализации восстановления, реконструкции и реформ", - отметил Уинстон Питерс.

Напомним

Великобритания объявит новый пакет санкций против россии к третьей годовщине вторжения. Министр Дэвид Лемми заявил о намерении "закрутить гайки" и подорвать военную машину рф.

США могут скорректировать санкции против россии в зависимости от готовности рф к переговорам по войне в Украине - Бессент20.02.25, 15:15 • 38636 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
uinston-pitersУинстон Питерс
vsemirnii-bankВсемирный банк
novaya-zelandiyaНовая Зеландия
severnaya-koreyaСеверная Корея
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина

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