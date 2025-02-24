Новая Зеландия расширила санкции против рф и выделила средства для Украины
Киев • УНН
Власти Новой Зеландии объявили санкции против 27 физических и 25 юридических лиц из рф. Страна также выделила 3 млн долларов в Фонд URTF для восстановления Украины.
Власти Новой Зеландии объявили о пакете дополнительных санкций в отношении российских граждан и предприятий в знак поддержки Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Новой Зеландии и издание Stuff.
Детали
В воскресенье, 23 февраля министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил об усилении санкций против российских компаний и поддержке восстановления и реконструкции Украины.
Новые санкции будут касаться, как физических так юридических лиц.
В перечень включены 27 физических и 25 юридических лиц
По словам министра иностранных дел Уинстона Питерса, эти санкции коснутся "причастных к военно-промышленному комплексу россии и ее энергетическому сектору".
Кроме того, отмечают в МИД, в санкционный список включены "российские субъекты, причастные к принудительному переселению или перевоспитанию украинских детей, и высокопоставленные северокорейские военнослужащие, привлеченные к оказанию стратегической помощи россии в военных действиях".
Также министр объявил о дальнейшем взносе в размере 3 миллионов долларов в Фонд URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), который помогает Украине и которым руководит Всемирный банк.
"Фонд поддерживает правительство Украины в поддержке услуг, проведении мероприятий по оказанию помощи, а также в планировании и реализации восстановления, реконструкции и реформ", - отметил Уинстон Питерс.
Напомним
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