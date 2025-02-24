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Нова Зеландія розширила санкції проти рф та виділила кошти для України

Нова Зеландія розширила санкції проти рф та виділила кошти для України

Київ • УНН

 • 26788 перегляди

Влада Нової Зеландії оголосила санкції проти 27 фізичних та 25 юридичних осіб з рф. Країна також виділила 3 млн доларів до Фонду URTF для відновлення України.

Влада Нової Зеландії оголосила про пакет додаткових санкцій щодо російських громадян і підприємств на знак підтримки України. Про це інформує УНН із посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) Нової Зеландії та видання Stuff.

Деталі

В неділю, 23 лютого міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України.

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Нові санкції будуть стосуватися, як фізичних так юридичних осіб.

До переліку включено 27 фізичних та 25 юридичних осіб

- йдеться у дописі відомства.

За словами міністра закордонних справ Вінстона Пітерса, ці санкції торкнуться "причетних до військово-промислового комплексу росії та її енергетичного сектору".

Крім того, зазначають у МЗС, до санкційного списку включені "російські суб'єкти, причетні до примусового переселення або перевиховання українських дітей, та високопоставлені північнокорейські військовослужбовці, залучені до надання стратегічної допомоги росії у військових діях".

Також міністр оголосив про подальший внесок у розмірі 3 мільйонів доларів до Фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), що допомагає Україні і яким керує Світовий банк.

"Фонд підтримує уряд України в підтримці послуг, проведенні заходів з надання допомоги, а також у плануванні та реалізації відновлення, реконструкції та реформ", - зазначив Вінстон Пітерс.

Нагадаємо

Великобританія оголосить новий пакет санкцій проти росії до третьої річниці вторгнення. Міністр Девід Леммі заявив про намір "закрутити гайки" та підірвати військову машину рф.

США можуть скоригувати санкції проти росії залежно від готовності рф до переговорів щодо війни в Україні - Бессент20.02.25, 15:15 • 39601 перегляд

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