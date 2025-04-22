Новая Зеландия планирует расширить военную помощь Украине: что она включает

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон объявил, что его страна расширяет военную помощь Украине для поддержки ее обороноспособности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Новой Зеландии, пишет УНН.

Новая Зеландия непоколебимо поддерживает Украину против незаконного и неспровоцированного вторжения россии. Именно поэтому мы продолжаем наше развертывание до 100 военнослужащих сил обороны Новой Зеландии для обучения украинских солдат в Великой Британии и по всей Европе, а также для обеспечения разведки, связи и материально-технической поддержки до декабря 2026 года - сказал Лаксон.

Глава правительства добавил, что Новая Зеландия поддерживает Украину перед лицом агрессии со стороны российской федерации. В целом его страна, отметил Лаксон, предоставила Украине $152 миллиона финансовой помощи и поддержки.

Лаксон также добавил, что Новая Зеландия поддерживает усилия, направленные на достижение справедливого и длительного мира для нашего государства.

"Новая Зеландия приветствует усилия по достижению справедливого и длительного мира и очень внимательно следит за переговорами о возможном прекращении огня. Новая Зеландия также принимает активное участие в обсуждениях под руководством Великобритании относительно вариантов поддержки мира, если конфликт завершится", - подчеркнул премьер.

Дополнение

Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что будущее консервативное правительство передаст Украине замороженные российские активы на сумму 22 млрд долларов.

По данным СМИ, в администрации президента США Дональда Трампа практически не ведутся серьезные обсуждения о дальнейшем предоставлении Украине военной помощи. Также Европа не получила заверений, что США продолжат широкомасштабный обмен разведывательной информацией для Украины.