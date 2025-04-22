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У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
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The Guardian

The Washington Post

SAR-Lupe

Нова Зеландія планує розширити військову допомогу Україні: що вона включає

Київ • УНН

 • 2532 перегляди

Нова Зеландія розширює військову допомогу Україні, включаючи навчання військових та розвідку. Країна надала Україні $152 мільйони фінансової підтримки.

Нова Зеландія планує розширити військову допомогу Україні: що вона включає

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон оголосив, що його країна розширює військову допомогу Україні задля підтримки її обороноздатності. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Нової Зеландії, пише УНН.

Нова Зеландія непохитно підтримує Україну проти незаконного та неспровокованого вторгнення росії. Саме тому ми продовжуємо наше розгортання до 100 військовослужбовців сил оборони Нової Зеландії для навчання українських солдатів у Великій Британії та по всій Європі, а також для забезпечення розвідки, зв’язку та матеріально-технічної підтримки до грудня 2026 року

- сказав Лаксон.

Очільник уряду додав, що Нова Зеландія підтримує Україну перед лицем агресії з боку російської федерації. Загалом його країна, зазначив Лаксон, надала Україні $152 мільйони фінансової допомоги та підтримки.

Лаксон також додав, що Нова Зеландія підтримує зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру для нашої держави.

"Нова Зеландія вітає зусилля з досягнення справедливого та тривалого миру та дуже уважно стежить за переговорами щодо можливого припинення вогню. Нова Зеландія також бере активну участь у обговореннях під керівництвом Великобританії щодо варіантів підтримки миру, якщо конфлікт завершиться", - підкреслив прем'єр.

Доповнення

Лідер Консервативної партії Канади П’єр Пуальєвр заявив, що майбутній консервативний уряд передасть Україні заморожені російські активи на суму 22 млрд доларів.

За даними ЗМІ, в адміністрації президента США Дональда Трампа практично не ведуться серйозні обговорення про подальше надання Україні військової допомоги. Також Європа не отримала запевнень, що США продовжать широкомасштабний обмін розвідувальною інформацією для України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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