Новая спецоперация кремля: в ГУР опровергли фейк о тайной встрече в Альпах относительно якобы отставки Зеленского

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло информацию о якобы тайной встрече в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании, во время которой обсуждалась отставка Президента Украины Владимира Зеленского. В разведке подчеркнули, что ложь россии имеет целью усилить общественное напряжение в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

29 июля 2025 года по приказу из кремля спецслужбы россии начали активную фазу очередной подрывной информационной кампании, направленной против устойчивости Украины в войне. Пропагандисты высших рангов государства-агрессора россии вместе с другими многочисленными помойно-выгребными медиаресурсами кремля массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече якобы в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что "склепанная на коленке евгения нарышкина и брендированная службой внешней разведки россии ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам".

Отдельную роль в новом витке информационной агрессии против Украины российские спецслужбы отводят атакам против военной разведки Украины. В частности, транслируют фейки о якобы причастности к наркоторговле одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины. ГУР МО Украины напоминает об информационной гигиене, призывает не распространять российскую дезинформацию и призывает сконцентрироваться на борьбе с лживой и преступной россией повсюду, где это возможно - добавили в ГУР.

Напомним

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опроверг российский фейк о якобы антиукраинской акции на границе Украины и Польши, отметив, что подобными манипуляциями и провокациями враг пытается рассорить Украину с соседями и ослабить ее на международной арене.