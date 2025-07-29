Нова спецоперація кремля: у ГУР спростували фейк про таємну зустріч в Альпах щодо нібито відставки Зеленського

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало інформацію про начебто таємну зустріч в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії, під час якої обговорювалося відставка Президента України Володимира Зеленського. У розвідці наголосили, що брехня росії має на меті посилити суспільну напругу в Україні. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.

29 липня 2025 року за наказом з кремля спецслужби росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії - йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що "склепана на коліні євґєнія наришкіна та брендована службою зовнішньої розвідки росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам".

Окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України. ГУР МО України нагадує про інформаційну гігієну, закликає не поширювати російську дезінформацію та закликає сконцентруватись на боротьбі з брехливою та злочинною росією повсюди, де це можливо - додали в ГУР.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі, зазначивши, що подібними маніпуляціями та провокаціями ворог намагається розсварити Україну з сусідами та ослабити її на міжнародній арені.