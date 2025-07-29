Нова спецоперація кремля: у ГУР спростували фейк про таємну зустріч в Альпах щодо нібито відставки Зеленського
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міноборони України спростувало інформацію про таємну зустріч в Альпах, де нібито обговорювалася відставка Президента Зеленського. ГУР заявляє, що це російська дезінформація, спрямована на посилення суспільної напруги та розбрату в Україні.
Головне управління розвідки Міноборони України спростувало інформацію про начебто таємну зустріч в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії, під час якої обговорювалося відставка Президента України Володимира Зеленського. У розвідці наголосили, що брехня росії має на меті посилити суспільну напругу в Україні. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.
29 липня 2025 року за наказом з кремля спецслужби росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії
У ГУР наголосили, що "склепана на коліні євґєнія наришкіна та брендована службою зовнішньої розвідки росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам".
Окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України. ГУР МО України нагадує про інформаційну гігієну, закликає не поширювати російську дезінформацію та закликає сконцентруватись на боротьбі з брехливою та злочинною росією повсюди, де це можливо
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі, зазначивши, що подібними маніпуляціями та провокаціями ворог намагається розсварити Україну з сусідами та ослабити її на міжнародній арені.