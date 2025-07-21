ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про нібито антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі. Ворожі ресурси поширювали відео з нібито польськими прикордонниками, що встановлюють щити з написами про "геноцид поляків".
Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі, зазначивши, що подібними маніпуляціями та провокаціями ворог намагається розсварити Україну з сусідами та ослабити її на міжнародній арені, передає УНН.
Ворожі ресурси активно розганяють відео, на якому начебто польські прикордонники встановили щити з написами про "геноцид поляків" на кордоні з Україною
Центр верифікував інформацію у Держприкордонслужбі України та повідомляє: "насправді на польсько-українському кордоні подібних акцій не проводили. російські пропагандисти навмисно спотворили контекст та інформацію про місце події".
Мета подібних інформаційних вкидів - посіяти ворожнечу між українцями та поляками і зруйнувати партнерство між двома державами.
росія системно намагається розсварити Україну з її сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації. Подібними гібридними методами ворог прагне ослабити Україну на міжнародній арені
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації нещодавно спростував російський фейк про нібито мобілізаційні плакати ЗСУ із символікою дивізії СС "Галичина". Цей плакат не має жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній.