Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опроверг российский фейк о якобы антиукраинской акции на границе Украины и Польши, отметив, что подобными манипуляциями и провокациями враг пытается рассорить Украину с соседями и ослабить ее на международной арене, передает УНН.

Вражеские ресурсы активно разгоняют видео, на котором якобы польские пограничники установили щиты с надписями о "геноциде поляков" на границе с Украиной - говорится в сообщении.

Центр верифицировал информацию в Госпогранслужбе Украины и сообщает: "на самом деле на польско-украинской границе подобных акций не проводили. российские пропагандисты намеренно исказили контекст и информацию о месте происшествия".

Цель подобных информационных вбросов - посеять вражду между украинцами и поляками и разрушить партнерство между двумя государствами.

россия системно пытается рассорить Украину с ее соседями, создавая фейки, манипуляции и провокации. Подобными гибридными методами враг стремится ослабить Украину на международной арене - отмечают в ведомстве.

Напомним

Центр противодействия дезинформации недавно опроверг российский фейк о якобы мобилизационных плакатах ВСУ с символикой дивизии СС "Галичина". Этот плакат не имеет никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям.