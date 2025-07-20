В ЦПД спростували російський фейк про плакати ЗСУ з символікою дивізії СС "Галичина"

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
Ексклюзив
07:27 • 2260 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 17286 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:59 • 43856 перегляди
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
19 липня, 17:24 • 32445 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 34530 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 100770 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 225458 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 108867 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 99018 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 97145 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
75%
743мм
Популярнi новини
У Швеції судно сіло на мілину: 87 людей евакуйовано19 липня, 22:44 • 7444 перегляди
Альянс має наслідувати інновації України - Верховний головнокомандувач НАТО в Європі20 липня, 00:02 • 9820 перегляди
У Вʼєтнамі перекинувся туристичний човен: щонайменше 27 загиблих, серед них діти20 липня, 00:16 • 10537 перегляди
Вибухи, пожежі в будинках, палаючі автомобілі: БпЛА атакували москву і підмосковʼя20 липня, 01:19 • 18938 перегляди
У Саудівській Аравії помер "сплячий принц", який провів у комі понад 20 років20 липня, 01:49 • 13356 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 225455 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 149588 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 216765 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 237570 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 415023 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Усик
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Донецька область
Запоріжжя
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 21190 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 100768 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 144232 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 146897 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 151593 перегляди
Актуальне
Facebook
Шахед-136
Ґардіан
MIM-104 Patriot
Панцирь-С1

В ЦПД спростували російський фейк про плакати ЗСУ з символікою дивізії СС "Галичина"

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про нібито мобілізаційні плакати ЗСУ із символікою дивізії СС "Галичина". Цей плакат не має жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній.

В ЦПД спростували російський фейк про плакати ЗСУ з символікою дивізії СС "Галичина"

російська пропаганда в черговий раз почала ширити фейк, що на "мобілізаційних плакатах" Збройних сил України зображено символіку дивізії СС "Галичина". В Центрі протидії дезінформації спростували ці чутки, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦПД.

російська пропаганда знову розганяє старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина" та згадкою про Бандеру. Йдеться про фото, яке активно поширювали ще минулого року. Жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній цей плакат не має

- говориться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що цей фейк є частиною стандартного арсеналу російської дезінформації, спрямованої на демонізацію України через спекуляції на історичній темі та символіці.

Мета таких вкидів — формування хибних уявлень про українське суспільство, виправдовуючи російську агресію псевдоісторичними "аргументами

- пояснили в ЦПД.

Доповнення

Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про оточення 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку. Відео, що поширюється в TikTok, виявилося фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту.

У мережі поширюється сфальсифікований "документ" від Держлісагентства про "консервацію природних ресурсів для передачі союзникам". ЦПД РНБО підтвердив, що це російський фейк, який містить численні помилки та не відповідає офіційним вимогам.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Збройні сили України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9