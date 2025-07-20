В ЦПД спростували російський фейк про плакати ЗСУ з символікою дивізії СС "Галичина"
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про нібито мобілізаційні плакати ЗСУ із символікою дивізії СС "Галичина". Цей плакат не має жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній.
російська пропаганда в черговий раз почала ширити фейк, що на "мобілізаційних плакатах" Збройних сил України зображено символіку дивізії СС "Галичина". В Центрі протидії дезінформації спростували ці чутки, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦПД.
російська пропаганда знову розганяє старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина" та згадкою про Бандеру. Йдеться про фото, яке активно поширювали ще минулого року. Жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній цей плакат не має
Зазначається, що цей фейк є частиною стандартного арсеналу російської дезінформації, спрямованої на демонізацію України через спекуляції на історичній темі та символіці.
Мета таких вкидів — формування хибних уявлень про українське суспільство, виправдовуючи російську агресію псевдоісторичними "аргументами
Доповнення
Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про оточення 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку. Відео, що поширюється в TikTok, виявилося фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту.
У мережі поширюється сфальсифікований "документ" від Держлісагентства про "консервацію природних ресурсів для передачі союзникам". ЦПД РНБО підтвердив, що це російський фейк, який містить численні помилки та не відповідає офіційним вимогам.