В ЦПД спростували російський фейк про плакати ЗСУ з символікою дивізії СС "Галичина"

російська пропаганда в черговий раз почала ширити фейк, що на "мобілізаційних плакатах" Збройних сил України зображено символіку дивізії СС "Галичина". В Центрі протидії дезінформації спростували ці чутки, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦПД.

російська пропаганда знову розганяє старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина" та згадкою про Бандеру. Йдеться про фото, яке активно поширювали ще минулого року. Жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній цей плакат не має - говориться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що цей фейк є частиною стандартного арсеналу російської дезінформації, спрямованої на демонізацію України через спекуляції на історичній темі та символіці.

Мета таких вкидів — формування хибних уявлень про українське суспільство, виправдовуючи російську агресію псевдоісторичними "аргументами - пояснили в ЦПД.

Доповнення

Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про оточення 114 ОБрТрО на Куп'янському напрямку. Відео, що поширюється в TikTok, виявилося фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту.

У мережі поширюється сфальсифікований "документ" від Держлісагентства про "консервацію природних ресурсів для передачі союзникам". ЦПД РНБО підтвердив, що це російський фейк, який містить численні помилки та не відповідає офіційним вимогам.