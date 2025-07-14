У мережі шириться фейковий "лист" Держлісагентства про начебто "передачу лісів союзникам" - ЦПД РНБО

У мережі розповсюджується підроблений "документ", нібито виданий Держлісагентством, про "консервацію природних ресурсів для передачі союзникам". Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що йдеться про черговий російський фейк — документ містить численні помилки та не відповідає жодним офіційним стандартам, предає УНН.

У мережі поширюється фейковий "документ" начебто від імені Державного агентства лісових ресурсів України. У ньому йдеться про "консервацію природних ресурсів з подальшою передачею союзникам для оплати військової допомоги". Центр верифікував цю інформацію і повідомляє, що такого документа не існує — він є повністю сфальсифікованим росіянами - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що "документ" не зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті Міністрів, як того вимагає обов’язкова процедура. Також у "листі" виявлено грубі орфографічні помилки, невідповідність діловому стилю, хибне оформлення й підписант, який не має відповідних повноважень. Крім того, назви територіальних управлінь не відповідають реальним назвам структурних підрозділів Держлісагентства.

Подібні фейки є елементом інформаційно-психологічних операцій рф, спрямованих на підрив довіри до українських державних інституцій та союзників. Основна мета — посіяти паніку серед громадян і сформувати у їхній свідомості хибний наратив про начебто "розпродаж державних ресурсів в обмін на допомогу" - додали у ЦПД.

ЦПД прогнозує активізацію російської пропаганди щодо "нового наступу" та ТЦК