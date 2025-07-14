В сети распространяется фейковое "письмо" Гослесагентства о якобы "передаче лесов союзникам" - ЦПД СНБО

В сети распространяется поддельный "документ", якобы выданный Гослесагентством, о "консервации природных ресурсов для передачи союзникам". Центр противодействия дезинформации при СНБО подтвердил, что речь идет об очередном российском фейке — документ содержит многочисленные ошибки и не соответствует никаким официальным стандартам, передает УНН.

В сети распространяется фейковый "документ" якобы от имени Государственного агентства лесных ресурсов Украины. В нем говорится о "консервации природных ресурсов с последующей передачей союзникам для оплаты военной помощи". Центр верифицировал эту информацию и сообщает, что такого документа не существует — он полностью сфальсифицирован россиянами. - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что "документ" не зарегистрирован в Департаменте обеспечения документооборота при Кабинете Министров, как того требует обязательная процедура. Также в "письме" обнаружены грубые орфографические ошибки, несоответствие деловому стилю, ошибочное оформление и подписант, не имеющий соответствующих полномочий. Кроме того, названия территориальных управлений не соответствуют реальным названиям структурных подразделений Гослесагентства.

Подобные фейки являются элементом информационно-психологических операций РФ, направленных на подрыв доверия к украинским государственным институтам и союзникам. Основная цель — посеять панику среди граждан и сформировать в их сознании ложный нарратив о якобы "распродаже государственных ресурсов в обмен на помощь" - добавили в ЦПД.

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