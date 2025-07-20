В ЦПД опровергли российский фейк о плакатах ВСУ с символикой дивизии СС "Галичина"

российская пропаганда в очередной раз начала распространять фейк, что на "мобилизационных плакатах" Вооруженных сил Украины изображена символика дивизии СС "Галичина". В Центре противодействия дезинформации опровергли эти слухи, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦПД.

российская пропаганда снова разгоняет старый фейк о якобы "мобилизационном плакате" в Украине с символикой СС "Галичина" и упоминанием о Бандере. Речь идет о фото, которое активно распространяли еще в прошлом году. Никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет - говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что этот фейк является частью стандартного арсенала российской дезинформации, направленной на демонизацию Украины через спекуляции на исторической теме и символике.

Цель таких вбросов — формирование ложных представлений об украинском обществе, оправдывая российскую агрессию псевдоисторическими "аргументами - пояснили в ЦПД.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию об окружении 114 ОБрТрО на Купянском направлении. Видео, распространяемое в TikTok, оказалось фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

В сети распространяется сфальсифицированный "документ" от Гослесагентства о "консервации природных ресурсов для передачи союзникам". ЦПД СНБО подтвердил, что это российский фейк, который содержит многочисленные ошибки и не соответствует официальным требованиям.