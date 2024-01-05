Новая система оплаты труда госслужащих и оптимизация министерств: в Украине стартует реформа государственного управления

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  184774 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  224645 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  168570 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  189028 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  202053 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  205868 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  204236 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  191846 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт
2 января  •  184489 просмотра

ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт

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Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве
1 января  •  231463 просмотра

Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве

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Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер
1 января  •  255025 просмотра

Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

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Новости по теме

Новая система оплаты труда госслужащих и оптимизация министерств: в Украине стартует реформа государственного управления

В этом году в Украине стартует реформа государственного управления, предусматривающая новую систему оплаты труда государственных служащих. Также эта реформа имеет целью упорядочить рабочие процессы в министерствах.

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Рост напряженности на Ближнем Востоке может втянуть США в конфликт, поэтому официальные лица обсуждают ответы на потенциальные атаки со стороны поддерживаемых Ираном группировок.

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В Киеве поручили управляющим компаниями и службам проверить недостатки в системе отопления домов и работу пунктов Незламности

Совет обороны Киева поручил службам не допустить замерзания систем отопления и обеспечить готовность пунктов обогрева в условиях угрозы авиаударов и сильных морозов.

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Международные резервы Украины за год выросли на 42%

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Украинские разработчики создали универсального робота, который может проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции.

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Ожидается, что украинский экспорт вырастет с 2024 по 2026 год.

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В прошлом году количество обращений, касающихся защиты прав пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, выросло вдвое - Лубинец

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На Волыни правоохранитель сбил насмерть подростка; ведется расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

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На Волыни правоохранитель насмерть сбил подростка: начато уголовное производство

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Потребление электроэнергии в Украине снижается с потеплением.

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