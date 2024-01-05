Новая система оплаты труда госслужащих и оптимизация министерств: в Украине стартует реформа государственного управления

В 2024 году в Украине стартует реформа государственного управления и заработает новая система оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Детали

Отмечается, что благодаря реформам 70% зарплаты будет составлять должностной оклад, а 30% - премия.

Кроме того, реформа должна оптимизировать рабочие процессы в 14 министерствах. Также ожидается комплексная оценка состояния дел в системе государственного управления, самодиагностика и функциональный аудит министерств и ЦОИВ.

Вместе с тем вступил в силу закон "Об административной процедуре". Он устанавливает унифицированные и прозрачные правила взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.

В правительстве отмечают, что уже более 3 тысяч госслужащих, местных чиновников, судей, работников ЦПАУ прошли обучение по его выполнению.

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Также проведены все подготовительные работы и разработано необходимое документальное обеспечение для введения грейдовой системы оплаты труда госслужащих в 2024 году: оклад - 70%, премия - не более 30% от оклада.

Вместе с тем создана нормативная база классификации должностей госслужбы. К системе управления человеческими ресурсами в государственных органах (HRMIS) подключено 761 госучреждение.

Напомним,

Правительство одобрило дорожную карту реформирования управления публичными инвестициями, что направлено на выполнение структурного маяка МВФ.

Эта дорожная карта, как указано, является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, лучших европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.

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