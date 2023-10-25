Образовательная реформа поможет увеличить количество квалифицированных ІТ-специалистов - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Изменения в высшем образовании, которые ранее поддержало правительство, помогут увеличить количество квалифицированных ІТ-специалистов в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает УНН.
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«Реформа образования поможет увеличить количество квалифицированных айтишников в Украине», - написал Федоров.
Детали
По его словам, студентам ІТ-специальностей будет легче совмещать работу с учебой. Также студенты смогут самостоятельно выбирать до 50% курсов и расставлять приоритеты.
Как отметил Федоров, «трехлетний бакалавриат и гибкость в выборе учебных программ — одни из главных пунктов, о которых просило ІТ-сообщество во время работы над дорожной картой реформирования ІТ-образования».
«Оптимизация учебного процесса сделает ИТ-образование более эффективным и качественным. Образованные люди с прокачанными скиллами будут строить бизнес, запускать стартапы и создавать добавленную стоимость», - отметил министр.
По словам Федорова, «образование — беспроигрышная инвестиция в будущее».
Напомним
Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который вводит фундаментальные изменения в высшем образовании. В частности, со следующего года отменяется заочная форма обучения.
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