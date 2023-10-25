Образовательная реформа поможет увеличить количество квалифицированных ІТ-специалистов - Федоров

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 14895 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 85134 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 49853 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 72899 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 209957 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 73700 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 123075 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167644 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155553 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155545 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.5м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 90160 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 94004 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 88976 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 132525 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 59139 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 85234 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 133677 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 210054 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 269346 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 320813 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 5022 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14024 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 59942 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56071 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54530 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Образовательная реформа поможет увеличить количество квалифицированных ІТ-специалистов - Федоров

Киев • УНН

 • 107723 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Изменения в высшем образовании, которые ранее поддержало правительство, помогут увеличить количество квалифицированных ІТ-специалистов в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает УНН.

Образовательная реформа поможет увеличить количество квалифицированных ІТ-специалистов - Федоров

Цитата

«Реформа образования поможет увеличить количество квалифицированных айтишников в Украине», - написал Федоров.

Детали

По его словам, студентам ІТ-специальностей будет легче совмещать работу с учебой. Также студенты смогут самостоятельно выбирать до 50% курсов и расставлять приоритеты.

Как отметил Федоров, «трехлетний бакалавриат и гибкость в выборе учебных программ — одни из главных пунктов, о которых просило ІТ-сообщество во время работы над дорожной картой реформирования ІТ-образования».

«Оптимизация учебного процесса сделает ИТ-образование более эффективным и качественным. Образованные люди с прокачанными скиллами будут строить бизнес, запускать стартапы и создавать добавленную стоимость», - отметил министр.

По словам Федорова, «образование — беспроигрышная инвестиция в будущее».

Напомним

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который вводит фундаментальные изменения в высшем образовании. В частности, со следующего года отменяется заочная форма обучения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нужно пересмотреть формулировку и содержание: нардеп о законопроекте об отмене заочной формы обучения

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04