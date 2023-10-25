Освітня реформа допоможе збільшити кількість кваліфікованих ІТ-спеціалістів – Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Зміні у вищій освіті, які раніше підтримав уряд, допоможуть збільшити кількість кваліфікованих ІТ-спеціалістів в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, передає УНН.
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«Реформа освіти допоможе збільшити кількість кваліфікованих айтівців в Україні», - написав Федоров.
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За його словами, студентам ІТ-спеціальностей буде легше поєднувати роботу з навчанням. Також студенти зможуть самостійно вибирати до 50% курсів та розставляти пріоритети.
Як зазначив Федоров, «трирічний бакалаврат та гнучкість у виборі навчальних програм — одні з головних пунктів, про які просила ІТ-спільнота під час роботи над дорожньою картою реформування ІТ-освіти».
«Оптимізація навчального процесу зробить ІТ-освіту ефективнішою і якіснішою. Освічені люди з прокачаними скілами будуватимуть бізнеси, запускатимуть стартапи та створюватимуть додану вартість», - зауважив міністр.
За словами Федорова, «освіта — безпрограшна інвестиція в майбутнє».
Нагадаємо
Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який запроваджує фундаментальні зміни у вищій освіті. Зокрема, з наступного року скасовується заочна форма навчання.
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