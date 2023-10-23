Заочної форми навчання не буде: уряд підтримав законопроєкт про зміни у вищій освіті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який запроваджує фундаментальні зміни у вищій освіті. Зокрема, з наступного року скасовується заочна форма навчання. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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“Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання — радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купування дипломів та освіта «для галочки»”, - написав Федоров у Telegram.
Доповнення
Також, за його словами, студенти зможуть вибирати скільки вчитися і змінювати спеціальність після 1–2 років навчання.
Також законопроєкт передбачає такі нововведення:
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- Студенти за контрактом зможуть регулювати термін навчання. Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Чи навпаки — отримати ступінь за 6 років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо працюєте чи хочете приділити більше уваги певним предметам, зауважив Федоров.
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- Вибір спеціальності після першого чи другого курсу. Як зазначив Федоров, у “17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1—2 роки вивчаєте загальні предмети, далі — вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі”.
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