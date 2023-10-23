Заочної форми навчання не буде: уряд підтримав законопроєкт про зміни у вищій освіті

Цитата

“Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання — радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купування дипломів та освіта «для галочки»”, - написав Федоров у Telegram.

Доповнення

Також, за його словами, студенти зможуть вибирати скільки вчитися і змінювати спеціальність після 1–2 років навчання.

Також законопроєкт передбачає такі нововведення:



Студенти за контрактом зможуть регулювати термін навчання. Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Чи навпаки — отримати ступінь за 6 років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо працюєте чи хочете приділити більше уваги певним предметам, зауважив Федоров.



Вибір спеціальності після першого чи другого курсу. Як зазначив Федоров, у “17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1—2 роки вивчаєте загальні предмети, далі — вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі”.



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