Шмигаль: "Військова освіта - це пріоритет на найближчі роки"

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 5148 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 20825 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 92933 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 165809 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 169420 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135220 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136594 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87364 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94001 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99598 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.6м/с
45%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13599 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10532 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14562 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 13621 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10151 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 169425 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231142 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379619 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316382 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423954 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12209 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17489 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34064 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30639 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135222 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шмигаль: "Військова освіта - це пріоритет на найближчі роки"

Київ • УНН

 • 214286 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо реалізації проектів освіти в Україні за участі МОН, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну, повідомляє УНН.

Шмигаль: "Військова освіта - це пріоритет на найближчі роки"

Цитата

«Окрема увага — військова освіта. Це пріоритет на найближчі роки», - заявив прем'єр.

Учасники наради також обговорили розширення можливостей для вступу абітурієнтів. Окрім держзамовлень, розглядається впровадження грантів для студентів.

На виконання завдання попередньої наради Мінекономіки розробляє прогноз розвитку ринку праці. На його основі буде сформовано актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.

Також на засіданні відзначили зростання попиту на фахову й профтехосвіту. За словами  Шмигаля, у майбутньому наша держава потребуватиме таких спеціалістів для відновлення, тому уряд максимально сприятиме їх підготовці.

Крім того, Шмигаль повідомив, що до шкіл цього навчального року пішло ще 500 тисяч дітей, які раніше навчалися онлайн.

«Маємо бути певні, що їм гарантовані безпека та всі необхідні умови для навчання. Для цього активно облаштовуються укриття й закуповуються автобуси. Кошти на це виділені», — підкреслив прем'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні сформують кадровий резерв освітян для роботи на деокупованих територіях: уряд затвердив порядок

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32