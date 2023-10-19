Шмигаль: "Військова освіта - це пріоритет на найближчі роки"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо реалізації проектів освіти в Україні за участі МОН, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну, повідомляє УНН.
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«Окрема увага — військова освіта. Це пріоритет на найближчі роки», - заявив прем'єр.
Учасники наради також обговорили розширення можливостей для вступу абітурієнтів. Окрім держзамовлень, розглядається впровадження грантів для студентів.
На виконання завдання попередньої наради Мінекономіки розробляє прогноз розвитку ринку праці. На його основі буде сформовано актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.
Також на засіданні відзначили зростання попиту на фахову й профтехосвіту. За словами Шмигаля, у майбутньому наша держава потребуватиме таких спеціалістів для відновлення, тому уряд максимально сприятиме їх підготовці.
Крім того, Шмигаль повідомив, що до шкіл цього навчального року пішло ще 500 тисяч дітей, які раніше навчалися онлайн.
«Маємо бути певні, що їм гарантовані безпека та всі необхідні умови для навчання. Для цього активно облаштовуються укриття й закуповуються автобуси. Кошти на це виділені», — підкреслив прем'єр.
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