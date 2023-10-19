Шмыгаль: "Военное образование - это приоритет на ближайшие годы"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание по реализации проектов образования в Украине с участием МОН, Минэкономики, Минцифры и Минфина, сообщает УНН.
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«Отдельное внимание — военное образование. Это приоритет на ближайшие годы», - заявил премьер.
Детали
Участники совещания также обсудили расширение возможностей для поступления абитуриентов. Помимо госзаказов, рассматривается внедрение грантов для студентов.
Во исполнение задания предыдущего совещания Минэкономики разрабатывает прогноз развития рынка труда. На его основе будет сформирован актуальный госзаказ с учетом потребностей военного времени.
Также на заседании отметили рост спроса на профессиональное и профтехобразование. По словам Шмыгаля, в будущем наше государство будет нуждаться в таких специалистах для восстановления, поэтому правительство будет максимально способствовать их подготовке.
Кроме того, Шмыгаль сообщил, что в школы в этом учебном году пошло еще 500 тысяч детей, которые ранее учились онлайн.
«Должны быть уверены, что им гарантированы безопасность и все необходимые условия для обучения. Для этого активно обустраиваются укрытия и закупаются автобусы. Средства на это выделены», — подчеркнул премьер.
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