Заочной формы обучения не будет: правительство поддержало законопроект об изменениях в высшем образовании

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“Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года. Заочная форма обучения — советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя эффективнее, чем покупка дипломов и образование «для галочки»”, - написал Федоров в Telegram.

Дополнение

Также, по его словам, студенты смогут выбирать сколько учиться и менять специальность после 1–2 лет обучения.

Также законопроект предусматривает такие нововведения:



Студенты по контракту смогут регулировать срок обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо четырех. Или наоборот — получить степень за 6 лет. Это поможет формировать удобный график, если работаете или хотите уделить больше внимания определенным предметам, отметил Федоров.



Выбор специальности после первого или второго курса. Как отметил Федоров, в “17 лет суперсложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому даем студентам больше времени и возможностей, чтобы определиться. Поступаете на определенную отрасль, 1—2 года изучаете общие предметы, далее — выбираете конкретную специальность, которая по душе”.



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