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Заочной формы обучения не будет: правительство поддержало законопроект об изменениях в высшем образовании

Киев • УНН

 • 409834 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который вводит фундаментальные изменения в высшем образовании. В частности, со следующего года отменяется заочная форма обучения. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Заочной формы обучения не будет: правительство поддержало законопроект об изменениях в высшем образовании

Цитата

“Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года. Заочная форма обучения — советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя эффективнее, чем покупка дипломов и образование «для галочки»”, - написал Федоров в Telegram.

Дополнение

Также, по его словам, студенты смогут выбирать сколько учиться и менять специальность после 1–2 лет обучения.

Также законопроект предусматривает такие нововведения:

  • Студенты по контракту смогут регулировать срок обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо четырех. Или наоборот — получить степень за 6 лет. Это поможет формировать удобный график, если работаете или хотите уделить больше внимания определенным предметам, отметил Федоров.
  • Выбор специальности после первого или второго курса. Как отметил Федоров, в “17 лет суперсложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому даем студентам больше времени и возможностей, чтобы определиться. Поступаете на определенную отрасль, 1—2 года изучаете общие предметы, далее — выбираете конкретную специальность, которая по душе”.

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