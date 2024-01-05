Нова система оплати праці держслужбовців та оптимізація міністерств: в Україні стартує реформа державного управління
Київ • УНН
Цьогоріч в Україні стартує реформа державного управління, що передбачає нову систему оплати праці державних службовців. Також ця реформа має на меті впорядкувати робочі процеси в міністерствах.
У 2024 році в Україні стартує реформа державного управління та запрацює нова система оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
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Зазначається, що завдяки реформам 70% зарплати становитиме посадовий оклад, а 30% – премія.
Крім того, реформа має оптимізувати робочі процеси в 14 міністерствах. Також очікується комплексна оцінка стану справ у системі державного управління. та самодіагностика та функціональний аудит міністерств та ЦОВВ.
Разом з тим набрав чинності закон "Про адміністративну процедуру". Він встановлює уніфіковані та прозорі правила взаємодії держави з громадянами і бізнесом.
В уряді наголошують, що вже понад 3 тисячі держслужбовців, місцевих посадовців, суддів, працівників ЦНАПів пройшли навчання щодо його виконання.
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Також проведено всі підготовчі роботи та розроблено необхідне документальне забезпечення задля запровадження грейдової системи оплати праці держслужбовців у 2024 році: оклад - 70%, премія - не більше 30% від окладу.
Разом з тим створена нормативна база класифікації посад держслужби. До системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) підключено 761 держустанову.
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Уряд схвалив дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями, що спрямовано на виконання структурного маяка МВФ.
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