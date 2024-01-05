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Нова система оплати праці держслужбовців та оптимізація міністерств: в Україні стартує реформа державного управління

Нова система оплати праці держслужбовців та оптимізація міністерств: в Україні стартує реформа державного управління

Київ • УНН

 • 23575 перегляди

Цьогоріч в Україні стартує реформа державного управління, що передбачає нову систему оплати праці державних службовців. Також ця реформа має на меті впорядкувати робочі процеси в міністерствах.

У 2024 році в Україні стартує реформа державного управління та запрацює нова система оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що завдяки реформам 70% зарплати становитиме посадовий оклад, а 30% – премія.

Крім того, реформа має оптимізувати робочі процеси в 14 міністерствах. Також очікується комплексна оцінка стану справ у системі державного управління. та самодіагностика та функціональний аудит міністерств та ЦОВВ.

Разом з тим набрав чинності закон "Про адміністративну процедуру". Він встановлює уніфіковані та прозорі правила взаємодії держави з громадянами і бізнесом.

В уряді наголошують, що вже понад 3 тисячі держслужбовців, місцевих посадовців, суддів, працівників ЦНАПів пройшли навчання щодо його виконання.

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Також проведено всі підготовчі роботи та розроблено необхідне документальне забезпечення задля запровадження грейдової системи оплати праці держслужбовців у 2024 році: оклад - 70%, премія - не більше 30% від окладу.

Разом з тим створена нормативна база класифікації посад держслужби. До системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) підключено 761 держустанову.

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Нагадаємо

Уряд схвалив дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями, що спрямовано на виконання структурного маяка МВФ.

Ця дорожня карта, як вказано, є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, кращих європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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