Новая обсерватория в Чили - самая высокая в мире - имеет целью выявить происхождение планет и галактик

В чилийской пустыне японские ученые построили уникальный телескоп, который поможет разгадать величайшие тайны мира. 30 апреля 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

На вершине горы Чахнантор, в пустыне Атакама, на севере Чили открыта новая обсерватория Токийского университета (TAO), - она построена на высоте 5 640 метров и на сегодня является самой высокой астрономической обсерваторией в мире. Японские ученые спроектировали уникальный телескоп, оптимизированный для инфракрасного излучения, с апертурой 6,5 метров в диаметре.

Телескоп предназначен для исследования природы Вселенной и происхождения жизни - пишут на своем веб-сайте ученые из известного элитного Токийского университета.

"Я стремлюсь раскрыть тайны Вселенной, такие как темная энергия и первоначальные первые звезды. Для этого нужно увидеть небо так, как это возможно только с помощью TAO", - сказал почетный профессор Юдзуру Йошии, который возглавляет проект TAO уже 26 лет как главный исследователь с 1998 года.

По словам исследователей, галактики, которые образовались в первые дни Вселенной, чрезвычайно далеки и удаляются от нас в соответствии с космическим расширением. Свет от этих галактик смещен к более длинным, более красным длинам волн.

В этом чрезвычайно сухом месте в атмосфере меньше водяного пара, чем в любом другом месте на Земле. Поскольку водяной пар поглощает инфракрасные лучи из Вселенной, эти уникальные условия, вместе с почти ежедневным ясным небом, делают это место одним из лучших для космических инфракрасных наблюдений - объясняют японские ученые преимущество расположения TAO.

Напомним,

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" начал исследовать экзопланету К2-18b. Она вдвое больше Земли и размещена на расстоянии 120 световых лет от нас. Особое внимание астрономов планета привлекла тем, что в ее атмосфере нашли биосигнатуры.

На Марсе подо льдом формируются "паукообразные" структуры. Новый снимок этих узоров, сосредоточенный в темной зоне в окрестностях местности, известной как Город Инков.