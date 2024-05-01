Нова обсерваторія в Чилі – найвища у світі – має на меті виявити походження планет та галактик
Київ • УНН
Нова обсерваторія, побудована японськими вченими на висоті 5 640 метрів у чилійській пустелі Атакама, яка наразі є найвищою астрономічною обсерваторією у світі, має на меті розкрити таємниці походження Всесвіту і темної енергії за допомогою унікального 6,5-метрового інфрачервоного телескопа.
У чилійській пустелі японські вчені розташували унікальний телескоп, який допоможе розгадати найбільші таємниці світу. 30 квітня 2024 року. Про це пише УНН із посиланням на Tagesschau.
Деталі
На вершині гори Чахнантор, у пустелі Атакама, на півночі Чилі відкрито нову обсерваторію Токійського університету (TAO), - вона збудована на висоті 5 640 метрів і на сьогодні є найвищою астрономічною обсерваторією у світі. Японські вчені спроектували унікальний телескоп, оптимізований для інфрачервоного випромінювання, з апертурою 6,5 метрів у діаметрі.
Телескоп призначений для дослідження природи Всесвіту та походження життя
"Я прагну розкрити таємниці Всесвіту, такі як темна енергія та первісні перші зірки. Для цього потрібно побачити небо так, як це можливо лише за допомогою TAO", - сказав почесний професор Юдзуру Йошіі, який очолює проект TAO вже 26 років як головний дослідник з 1998 року.
За словами дослідників, галактики, які утворилися в перші дні Всесвіту, надзвичайно далекі і віддаляються від нас відповідно до космічного розширення. Світло від цих галактик зміщене до довших, більш червоних довжин хвиль.
У цьому надзвичайно сухому місці в атмосфері менше водяної пари, ніж у будь-якому іншому місці на Землі. Оскільки водяна пара поглинає інфрачервоні промені з Всесвіту, ці унікальні умови, разом з майже щоденним ясним небом, роблять це місце одним з найкращих для космічних інфрачервоних спостережень
Нагадаємо
Космічний телескоп "Джеймс Вебб" почав досліджувати екзопланету К2-18b. Вона вдвічі більша за Землю і розміщена на відстані 120 світлових років від нас. Особливу увагу астрономів планета привернула тим, що у її атмосфері знайшли біосигнатури.
На Марсі під льодом формуються "павукоподібні" структури. Новий знімок цих візерунків, зосереджений у темній зоні на околицях місцевості, відомої як Місто Інків.