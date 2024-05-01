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Нова обсерваторія в Чилі – найвища у світі – має на меті виявити походження планет та галактик

Нова обсерваторія в Чилі – найвища у світі – має на меті виявити походження планет та галактик

Київ • УНН

 • 19968 перегляди

Нова обсерваторія, побудована японськими вченими на висоті 5 640 метрів у чилійській пустелі Атакама, яка наразі є найвищою астрономічною обсерваторією у світі, має на меті розкрити таємниці походження Всесвіту і темної енергії за допомогою унікального 6,5-метрового інфрачервоного телескопа.

У чилійській пустелі японські вчені розташували унікальний телескоп, який допоможе розгадати найбільші таємниці світу. 30 квітня 2024 року. Про це пише УНН із посиланням на Tagesschau.

Деталі

На вершині гори Чахнантор, у пустелі Атакама, на півночі Чилі відкрито нову обсерваторію Токійського університету (TAO), - вона збудована на висоті 5 640 метрів і на сьогодні є найвищою астрономічною обсерваторією у світі. Японські вчені спроектували унікальний телескоп, оптимізований для інфрачервоного випромінювання, з апертурою 6,5 метрів у діаметрі.

Телескоп призначений для дослідження природи Всесвіту та походження життя

- пишуть на своєму веб-сайті вчені з відомого елітного Токійського університету.

"Я прагну розкрити таємниці Всесвіту, такі як темна енергія та первісні перші зірки. Для цього потрібно побачити небо так, як це можливо лише за допомогою TAO", - сказав почесний професор Юдзуру Йошіі, який очолює проект TAO вже 26 років як головний дослідник з 1998 року.

За словами дослідників, галактики, які утворилися в перші дні Всесвіту, надзвичайно далекі і віддаляються від нас відповідно до космічного розширення. Світло від цих галактик зміщене до довших, більш червоних довжин хвиль.

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У цьому надзвичайно сухому місці в атмосфері менше водяної пари, ніж у будь-якому іншому місці на Землі. Оскільки водяна пара поглинає інфрачервоні промені з Всесвіту, ці унікальні умови, разом з майже щоденним ясним небом, роблять це місце одним з найкращих для космічних інфрачервоних спостережень

- пояснюють японські вчені перевагу розташування TAO.
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Нагадаємо

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" почав досліджувати екзопланету К2-18b. Вона вдвічі більша за Землю і розміщена на відстані 120 світлових років від нас. Особливу увагу астрономів планета привернула тим, що у її атмосфері знайшли біосигнатури.

На Марсі під льодом формуються "павукоподібні" структури. Новий знімок цих візерунків, зосереджений у темній зоні на околицях місцевості, відомої як Місто Інків.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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