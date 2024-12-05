Новая администрация Трампа готовит список стран, в которые она могла бы депортировать мигрантов

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к работе после инаугурации Трампа в январе, готовит список стран, в которые она могла бы депортировать мигрантов, если их родные страны откажутся их принимать.

Об этом пишет NBS News, передает УНН.

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Новая администрация Трампа готовит список стран, куда она может депортировать мигрантов, если их родные страны отказываются их принимать - пишет издание.

Эти страны включают, помимо прочего, Острова Теркс и Кайкос, Багамы, Панама и Гренада. Источники издания отмечают, что команда Трампа уже связалась с этими странами, чтобы выработать соглашение, по которому они согласятся принимать рейсы для депортации из США.

Эти планы могут означать, что тысячи, если не сотни тысяч мигрантов будут навсегда перемещены в страны, где они не знают ни людей, ни языка, и не имеют никакой связи с культурой. Неясно, разрешат ли мигрантам легально остаться работать и жить в странах, куда их депортируют. Также неизвестно, какое давление - будь то экономическое или дипломатическое - администрация Трампа применяет к странам, чтобы заставить их согласиться, или какое давление может быть применено после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа в январе - добавляет издание.

Издание напоминает, что в 2019 году, во время первого срока Трампа, он отправил мигрантов в Гватемалу в рамках соглашения с этой страной о приеме людей из других стран, ищущих убежища в США.

Согласно этой политике, просителей убежища, которые недавно пересекли территорию США, посадили в самолет в Гватемалу, не зная, куда они направляются. Эта практика продолжалась до начала 2020 года, хотя и в относительно небольших масштабах, и была прекращена во время пандемии.

Напомним

Канадские чиновники объявили о подготовке к возможному увеличению потока мигрантов из США. После объявления победы Трампа поисковые запросы о переезде в Канаду выросли в десять раз.