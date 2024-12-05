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Новая администрация Трампа готовит список стран, в которые она могла бы депортировать мигрантов

Новая администрация Трампа готовит список стран, в которые она могла бы депортировать мигрантов

Киев  •  УНН

 • 1214 просмотра

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Администрация Трампа ведет переговоры с Багами, Панамой и другими странами о приеме депортированных мигрантов. План может коснуться сотен тысяч людей, которых отправят в страны без связей с их культурой.

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к работе после инаугурации Трампа в январе, готовит список стран, в которые она могла бы депортировать мигрантов, если их родные страны откажутся их принимать.

Об этом пишет NBS News, передает УНН.

детали

Новая администрация Трампа готовит список стран, куда она может депортировать мигрантов, если их родные страны отказываются их принимать

- пишет издание. 

Эти страны включают, помимо прочего, Острова Теркс и Кайкос, Багамы, Панама и Гренада. Источники издания отмечают, что команда Трампа уже связалась с этими странами, чтобы выработать соглашение, по которому они согласятся принимать рейсы для депортации из США.

Эти планы могут означать, что тысячи, если не сотни тысяч мигрантов будут навсегда перемещены в страны, где они не знают ни людей, ни языка, и не имеют никакой связи с культурой. Неясно, разрешат ли мигрантам легально остаться работать и жить в странах, куда их депортируют. Также неизвестно, какое давление - будь то экономическое или дипломатическое - администрация Трампа применяет к странам, чтобы заставить их согласиться, или какое давление может быть применено после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа в январе

- добавляет издание. 

Издание напоминает, что в 2019 году, во время первого срока Трампа, он отправил мигрантов в Гватемалу в рамках соглашения с этой страной о приеме людей из других стран, ищущих убежища в США.

Согласно этой политике, просителей убежища, которые недавно пересекли территорию США, посадили в самолет в Гватемалу, не зная, куда они направляются. Эта практика продолжалась до начала 2020 года, хотя и в относительно небольших масштабах, и была прекращена во время пандемии.

Напомним

Канадские чиновники объявили о подготовке к возможному увеличению потока мигрантов из США. После объявления победы Трампа поисковые запросы о переезде в Канаду выросли в десять раз.

Павел Башинский

Павел Башинский

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