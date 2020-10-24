"Новичок" для Навального: СМИ сообщили о вероятных разработчиках яда для оппозиционера
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Согласно расследованию ряда СМИ, к разработке "Новичка" для отравления российского оппозиционера Алексея Навального могут быть причастны центр "Сигнал" в Москве и НИИ военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“В России продолжают разрабатывать химическое оружие, несмотря на ратификацию Конвенции ООН о его запрещении в 1997 году, следует из расследования групп The Insider и Bellingcat, "Радио Свобода" и немецкого издания Der Spiegel, опубликованного в пятницу, 23 октября. По словам авторов, разработки могли использоваться в резонансном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, в организме которого были обнаружены следы нервно-паралитического вещества "Новичок", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что важную роль в разработках играют научный центр "Сигнал" в Москве и государственный Научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге.
“В "Сигнале" работают специалисты по ингибиторам (подавителям) холинэстеразы, жизненно важного фермента, участвующего в передаче нервных импульсов. В этом же учреждении трудятся эксперты по наноинкапсуляции - упаковыванию частиц вещества в оболочку из другого вещества. Эта технология может повысить эффективность отравляющего вещества, замаскировать его наличие и отложить начало действия, говорится в расследовании”, - сказано в сообщении.
Также сказано, что центр "Сигнал" некоторое время входил в состав третьего Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны в городе Шиханы Саратовской области.
“В этом же населенном пункте находился филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок", - сказано в сообщении.
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".
23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел 32 дня.
Как сообщал УНН, Совет ЕС применил санкции в отношении шести человек и одного юрлица, причастных к покушению на Алексея Навального, который был отравлен токсичным нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" в России.