"Новачок" для Навального: ЗМІ повідомили про ймовірних розробників отрути для опозиціонера

"У Росії продовжують розробляти хімічну зброю, незважаючи на ратифікацію Конвенції ООН про її заборону у 1997 році, випливає з розслідування груп The Insider і Bellingcat, "Радіо Свобода" і німецького видання Der Spiegel, опублікованого у п'ятницю, 23 жовтня. За словами авторів, розробки могли використовуватися у резонансному отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, в організмі якого були виявлені сліди нервово-паралітичної речовини "Новачок", - повідомили у ЗМІ.

Відзначається, що важливу роль у розробках грають науковий центр "Сигнал" у Москві і державний Науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини Міноборони у Санкт-Петербурзі.

"У "Сигналі" працюють фахівці з інгібіторів (подавителів) холінестерази, життєво важливого ферменту, який бере участь в передачі нервових імпульсів. У цьому ж закладі працюють експерти з наноінкапсуляції - пакування частинок речовини в оболонку з іншого речовини. Ця технологія може підвищити ефективність отруйної речовини, замаскувати її наявність і відкласти початок дії, йдеться у розслідуванні", - сказано у повідомленні.

Також сказано, що центр "Сигнал" деякий час входив до складу третього Центрального науково-дослідного випробувального інституту Міноборони у місті Шихани Саратовської області.

"У цьому ж населеному пункті перебувала філія Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де, як вважається, проходила розробка речовини з групи "Новачок", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він провів 32 дні.

Як повідомляв УНН, Рада ЄС застосувала санкції щодо шести осіб і однієї юрособи, причетних до замаху на Олексія Навального, який був отруєний токсичною нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок" у Росії.