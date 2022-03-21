Новая Зеландия предоставит нелетальную военную помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Новая Зеландия предоставит Украине “нелетальную” военную помощь, а также ряд оборонного оборудования. Страна направит финансирование в Трастовый фонд НАТО, обеспечивающий необходимую поддержку украинским военным. Об этом говорится в заявлении правительства, информирует УНН.
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“Это первый раз, когда Новая Зеландия предоставила прямое финансирование сторонней организации для нелетальной военной помощи такого рода. Страна подчеркивает важность отказа от любых действий, которые имеют неблагоприятные последствия для государственного суверенитета. Мы должны защищать в каждом, как мы можем, демократические институты и принципы, в которые Новая Зеландия так глубоко верит”, - сказано в заявлении.
Детали
Поддержка Новой Зеландии поступит по запросу правительства Украины и сосредоточена на пунктах, что “имеют наибольшую стратегическую ценность для тех, кто находится в конфликте".
Военный пакет будет включать 1066 бронежилетов, 473 шлема, 571 камуфляжный жилет и ремень. Правительство Новой Зеландии работает над тем, чтобы быстро доставить необходимое оборудование в Украину.
“Официальные лица будут продолжать мониторинг гуманитарных потребностей и оценивать варианты дальнейшей поддержки. Новая Зеландия поддерживает международное сообщество в осуждении неоправданного и незаконного нападения путина на Украину”, - заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.
Дополнение
Правительство Австралии объявило об обновлении списка санкций против страны-оккупанта, а также приняло постановление о помощи ВСУ и украинским беженцам.