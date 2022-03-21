Нова Зеландія надасть нелетальну військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Нова Зеландія надасть Україні “нелетальну” військову допомогу, а також низку оборонного обладнання. Країна спрямує фінансування до Трастового фонду НАТО, що забезпечує необхідну підтримку українським військовим. Про це йдеться у заяві уряду, інформує УНН.
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“Це перший раз, коли Нова Зеландія надала пряме фінансування сторонній організації для нелетальної військової допомоги такого роду. Країна підкреслює важливість відмови від будь-яких дій, які мають несприятливі наслідки для державного суверенітету. Ми повинні захищати у кожному як ми можемо, демократичні інститути та принципи, у які Нова Зеландія так глибоко вірить”, - сказано у заяві.
Деталі
Підтримка Нової Зеландії надійде за запитом уряду України і зосереджена та пунктах, що “мають найбільшу стратегічну цінність для тих, хто перебуває у конфлікті".
Військовий пакет включатиме 1066 бронежилетів, 473 шоломи, 571 камуфляжний жилет і ремінь. Уряд Нової Зеландії працює над тим, щоб швидко доставити необхідне обладнання в Україну.
“Офіційні особи продовжуватимуть моніторинг гуманітарних потреб та оцінювати варіанти подальшої підтримки. Нова Зеландія підтримує міжнародне співтовариство в засудженні невиправданого та незаконного нападу путіна на Україну”, - заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.
Доповнення
Уряд Австралії оголосив про оновлення списку санкцій проти країни-окупанта, а також прийняв постанову про допомогу ЗСУ та українським біженцям.