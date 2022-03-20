Австралія оголосила про фінансову допомогу Україні та нові санкції проти росії

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"Після обговорень між Прем’єр-міністром, Міністром оборони та їхніми українськими колегами стає зрозумілим, що потреба України у військовій допомозі залишається невідкладною та постійною. У відповідь на це, Defense розробила додатковий пакет підтримки оборонної військової допомоги для Збройних сил України в розмірі 21 мільйон доларів, що дозволить довести загальну військову допомогу Австралії до 91 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Щоб допомогти подолати все більш серйозну нестачу продовольства, Австралія також внесе 10 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму. До тогож, відправила допомогу для країн, де перебувають українські біженці. Зокрема у Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину.

Також в МЗС країни повідомили про низку нових санкцій проти росії.

"Австралія й надалі обкладатиме росію санкціями. Наразі ми ввели загалом 476 санкцій проти 443 осіб, у тому числі багатьох олігархів, наближених до президента путіна, і 33 юридичних осіб, включаючи більшу частину російського банківського сектору та всіх організацій, відповідальних за російський суверенний борг.

Уряд миттєво ввів негайну заборону на австралійський експорт глинозему та алюмінієвих руд (включаючи боксити) до росії, що обмежить її можливості з виробництва алюмінію – критичного експорту для росії", - додали в уряді.

Додамо

Від початку російського вторгнення в Україну уряд Австралії видав українцям майже 4500 віз. Понад 600 українців з цими візами вже приїхали до країни.

Нагадаємо

Австралія ввела нові санкції проти російських банків і олігархів.