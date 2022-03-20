Австралия объявила о финансовой помощи Украине и новых санкциях против России

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"После обсуждений между Премьер-министром, Министром обороны и их украинскими коллегами становится понятным, что потребность Украины в военной помощи остается срочным и постоянным. В ответ на это, Defense разработала дополнительный пакет поддержки оборонной военной помощи для Вооруженных сил Украины в размере 21 миллион долларов, что позволит довести общую военную помощь Австралии до 91 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Детали

Чтобы помочь преодолеть все более серьезную нехватку продовольствия, Австралия также внесет 10 миллионов долларов во Всемирную продовольственную программу. К тому же, отправила помощь для стран, где находятся украинские беженцы. В частности в Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Также в МИД страны сообщили о ряде новых санкций против россии.

"Австралия и впредь будет облагать россию санкциями. Сейчас мы ввели в целом 476 санкций против 443 человек, в том числе многих олигархов, приближенных к президенту путину, и 33 юридических лиц, включая большую часть российского банковского сектора и всех организаций, ответственных за российский суверенный долг.

Правительство мгновенно ввело немедленный запрет на австралийский экспорт глинозема и алюминиевых руд (включая бокситы) в россию, что ограничит ее возможности по производству алюминия - критического экспорта для России", - добавили в правительстве.

Добавим

С начала российского вторжения в Украину правительство Австралии выдало украинцам почти 4500 виз. Более 600 украинцев с этими визами уже приехали в страну.

Напомним

Австралия ввела новые санкции против российских банков и олигархов.