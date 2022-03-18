Австралія вводить нові санкції проти російських банків і олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Австралія в п'ятницю оголосила про нові санкції проти 11 російських банків і державних установ, йдеться в заяві міністра закордонних справ Маріз Пейн, інформує УНН.
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Пейн сказала, що Австралія продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами для координації санкцій і обмеження коштів для незаконної війни росії.
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"Сьогодні до списку входять російський фонд національного добробуту і Міністерство фінансів Росії. Австралія тепер націлена на всі органи російського уряду, відповідальні за випуск і управління суверенним боргом Росії", - сказала Маріз Пейн.
“Більшість російських банківських активів зараз підпадають під наші санкції разом з усіма організаціями, які обслуговують російський суверенний борг”, - додала вона.
Маріз Пейн також оголосила про нові санкції проти російських олігархів Віктора Вексельберга та Олега Дерипаски, керівника алюмінієвої компанії Rusal, який володіє 20% австралійської компанії Queensland Alumina.
Нагадаємо
Австралія запровадила санкції щодо 33 російських олігархів, бізнесменів та членів їхніх родин, які “отримували пряму вигоду від незаконних дій Кремля в Україні від 2014 року”.