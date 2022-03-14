Австралія запровадила санкції проти російських олігархів і бізнесменів: у список потрапили 33 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Австралія запровадила санкції щодо 33 російських олігархів, бізнесменів та членів їхніх родин, які “отримували пряму вигоду від незаконних дій Кремля в Україні від 2014 року”. Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра закордонних справ Маріс Пейн, передає УНН.
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Під санкції потрапили 33 особи. Серед них - власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лебедєв, голова Ростеха Сергій Чемезов, голова "Транснафти" Микола Токарєв, голова банку ВЕБ.РФ Ігор Шувалов та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
"Багато хто з цих олігархів отримували пряму вигоду від незаконних дій Кремля в Україні від 2014 року”, - йдеться у повідомленні.
Про осіб, які опинилися під санкціями, сказано, що вони "накопичили величезні особисті багатства та мають економічне та стратегічне значення для Росії, у тому числі внаслідок їх зв'язків з президентом Росії Володимиром Путіним".
Зміст запроваджених обмежень не повідомляється.
Нагадаємо
Держдепартамент США оголосив про внесення до санкційного списку дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та його повнолітніх дітей.