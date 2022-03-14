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Австралия ввела санкции против российских олигархов и бизнесменов: в список попали 33 человека

Киев • УНН

 • 110360 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Австралия ввела санкции в отношении 33 российских олигархов, бизнесменов и членов их семей, которые "получали прямую выгоду от незаконных действий Кремля в Украине от 2014 года". Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра иностранных дел Марис Пейн, передает УНН.

Детали

Под санкции попали 33 человека. Среди них - владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава "Транснефти" Николай Токарев, председатель банка ВЕБ.РФ Игорь Шувалов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Многие из этих олигархов получали прямую выгоду от незаконных действий Кремля в Украине от 2014 года”, - говорится в сообщении.

О лицах, которые оказались под санкциями, сказано, что они "накопили огромные личные богатства и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе вследствие их связей с президентом России Владимиром Путиным".

Содержание введенных ограничений не сообщается.

Напомним

Госдепартамент США объявил о внесении в санкционный список жены прессекретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его совершеннолетних детей.

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