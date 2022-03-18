Австралия вводит новые санкции против российских банков и олигархов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Австралия в пятницу объявила о новых санкциях против 11 российских банков и государственных учреждений, говорится в заявлении министра иностранных дел Мариз Пейн, информируетУНН.
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Пейн сказала, что Австралия будет продолжать сотрудничать со своими партнерами для координации санкций и "ограничения средств для незаконной войны россии.
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"Сегодня в список входят российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России. Австралия теперь нацелена на все органы российского правительства, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России", - сказала Мариз Пейн.
“Большинство российских банковских активов сейчас подпадают под наши санкции вместе со всеми организациями, которые обслуживают российский суверенный долг”, - добавила она.
Мариз Пейн также объявила о новых санкциях против российских олигархов Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, руководителя алюминиевой компании Rusal, который владеет 20% австралийской компании Queensland Alumina.
Напомним
Австралия ввела санкции в отношении 33 российских олигархов, бизнесменов и членов их семей, которые получали прямую выгоду от незаконных действий Кремля в Украине от 2014 года”.