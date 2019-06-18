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Новая программа с МВФ не будет иметь таких объемов, как в 2015 году - НБУ

Киев • УНН

 • 8141 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Национальном банке Украины не ожидают, что новая программа с МВФ будет в таких же объемах, как в 2015 году. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о возможных параметры новой программы с МВФ, передает корреспондент УНН.

Новая программа с МВФ не будет иметь таких объемов, как в 2015 году - НБУ

"Мы видели, что программа EFF 2015 была достаточно большая, была кризисная программа. Программа stan-by прошлого года была намного меньше. Мы не ожидаем, что программа будет иметь такой же объем, как программа 2015 года. Все-таки главная задача программы - пополнение резервов", - сказал Сологуб.

Он добавил, что резервы НБУ находятся на достаточно адекватном уровне.

"Главная функция этой программы МВФ - это сигнал для других инвесторов и реформы, которые проводятся в рамках этой программы", - добавил Сологуб.

Как сообщал УНН, любые переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом смогут начаться после проведения выборов в Верховную Раду.

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