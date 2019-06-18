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Нова програма з МВФ не матиме таких обсягів, як у 2015 році – НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У Національному банку України не очікують, що нова програма з Міжнародним валютним фондом буде в таких самих обсягах, як у 2015 році. Про це повідомив журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про можливі параметри нової програми з МВФ, передає кореспондент УНН.

Нова програма з МВФ не матиме таких обсягів, як у 2015 році – НБУ

"Ми бачили, що програма EFF 2015 року була достатньо велика, була кризова програма. Програма stan-by минулого року була набагато меншою. Ми не очікуємо, що програма матиме такий самий обсяг, як програма 2015 року. Все-таки головне завдання програми – поповнення резервів", - сказав Сологуб.

Він додав, що резерви НБУ перебувають на достатньо адекватному рівні.

"Головна функція цієї програми МВФ – це сигнал для інших інвесторів і реформи, які проводяться в рамках цієї програми", - додав Сологуб.

Як повідомляв УНН, будь-які переговори щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом зможуть початися після проведення виборів до Верховної Ради.

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