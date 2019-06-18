Нова програма з МВФ не матиме таких обсягів, як у 2015 році – НБУ

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Національному банку України не очікують, що нова програма з Міжнародним валютним фондом буде в таких самих обсягах, як у 2015 році. Про це повідомив журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про можливі параметри нової програми з МВФ, передає кореспондент УНН.