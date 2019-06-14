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У МВФ заговорили про нову програму співпраці з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Будь-які переговори щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом зможуть початися після проведення виборів до Верховної Ради. Про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомив директор прес-офісу Фонду Джеррі Райс, передає кореспондент УНН.

У МВФ заговорили про нову програму співпраці з Україною

"Ще одне питання, яке щойно виникло про Україну, що стосується можливого запуску нової трирічної програми - нової трирічної або чотирирічної - у співпраці з МВФ. Деякі українські чиновники говорили, що це може статися в кінці 2019 року", - сказав Райс.

За його словами, в Україні невдовзі мають відбутися вибори до парламенту, тож МВФ чекає завершення виборів, перш ніж зможе продовжити подальше обговорення питання нової програми.

"Був візит наших представників туди, і у нас були деякі початкові обговорення, але ми хочемо дочекатися виборів, перш ніж ми будемо просуватися вперед", - заявив директор прес-офісу МВФ.

Нагадаємо, під час візиту місії МВФ в Україну секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що поточна програма співпраці України і Міжнародного валютного фонду Stand-by залишається в силі.

Також нагадаємо, глава Ради НБУ Данилишин заявляв, що нову програму з МВФ можна очікувати не раніше вересня-жовтня.

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