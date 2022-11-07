Новая "Мрия" уже в процессе постройки – гендиректор "Антонова"

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«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет дополнен деталями от разбомбленного самолета и новыми деталями», - сказал Гаврилов.

Детали

По его словам, вторая "Мрия" готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в 500 млн евро, а собирать деньги на это помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания «Антонов».

Дополнение

В конце февраля российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

В СБУ заявили, что должностные лица ГП "Антонов", несмотря на предостережения государственных органов, не приняли надлежащих мер для того, чтобы спасти от российских военных самолет АН-225 "Мрия".

Командир экипажа уничтоженного российскими оккупантами украинского самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов заявил, что есть шанс создать такой новый.