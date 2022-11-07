Нова "Мрія" вже в процесі будівництва – гендиректор "Антонова"

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«Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде доповнений деталями від розбомбленого літака та новими деталями, - сказав Гаврилов.

Деталі

За його словами, друга "Мрія" готова вже на 30%. Вартість робіт оцінюється в 500 млн євро, а збирати гроші на це допомагає міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія «Антонов».

Доповнення

Наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації - легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак.

У СБУ заявили, що посадові особи ДП "Антонов", незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів для того, щоб врятувати від російських військових літак АН-225 "Мрія".

Командир екіпажу знищеного російськими окупантами українського літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов заявив, що є шанс створити такий новий.