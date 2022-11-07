Нова "Мрія" вже в процесі будівництва – гендиректор "Антонова"

ukru
Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
Ексклюзив
10:07 • 1830 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 15585 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 28697 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 55879 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 168622 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 140595 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 169415 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 193914 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224762 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 226170 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 127289 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 117520 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 131273 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 48393 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 56983 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 168622 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 460980 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 413291 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 621880 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 745110 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 25941 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 48393 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 103508 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 138453 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 221792 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Нова "Мрія" вже в процесі будівництва – гендиректор "Антонова"

Нова "Мрія" вже в процесі будівництва – гендиректор "Антонова"

Київ • УНН

 • 634547 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Державне підприємство “Антонов” займається будівництвом другого літака Ан-225 «Мрія» замість того, що був зруйнований російськими окупантами у Гостомелі. Про це повідомив генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов, передає УНН з посиланням на BILD.

Цитата

«Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде доповнений деталями від розбомбленого літака та новими деталями, - сказав Гаврилов.

Деталі

За його словами, друга "Мрія" готова вже на 30%. Вартість робіт оцінюється в 500 млн євро, а збирати гроші на це допомагає міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія «Антонов».

Доповнення

Наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації - легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак.

У СБУ заявили, що посадові особи ДП "Антонов", незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів для того, щоб врятувати від російських військових літак АН-225 "Мрія".

Командир екіпажу знищеного російськими окупантами українського літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов заявив, що є шанс створити такий новий.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,158.11
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,884.69