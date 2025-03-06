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Норвегия готовит новое значительное увеличение помощи Украине

Киев • УНН

 • 16940 просмотра

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре инициирует переговоры по расширению поддержки Украины в 2024 году. Ранее страна уже выделила 155 млрд крон помощи до 2030 года по программе Нансена.

Норвегия готовит новое значительное увеличение помощи Украине

Норвегия должна существенно увеличить финансовую помощь Украине, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре парламенту в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Я хочу предложить другим партиям в парламенте встретиться сегодня днем, чтобы обсудить и согласовать существенное увеличение программы Нансена для Украины в этом году", - сказал Стёре.

"Мы организуем нашу расширенную поддержку так, чтобы она обеспечила максимально возможную боевую мощь как можно быстрее", - сказал Стёре, добавив, что правительство также планирует дополнительно усилить собственную армию Норвегии.

Дополнение

Это последний пример того, как европейская страна пытается увеличить расходы на оборону и сохранить поддержку Украины после того, как президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь США Украине и вызвал сомнения в их приверженности европейским союзникам по НАТО.

В прошлом году парламент Норвегии согласился потратить 35 миллиардов норвежских крон (3,22 миллиарда долларов) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году, увеличив общую сумму по программе, названной программой Нансена, до 155 миллиардов крон с 2023 по 2030 год.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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