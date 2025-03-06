Норвегия готовит новое значительное увеличение помощи Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре инициирует переговоры по расширению поддержки Украины в 2024 году. Ранее страна уже выделила 155 млрд крон помощи до 2030 года по программе Нансена.
Норвегия должна существенно увеличить финансовую помощь Украине, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре парламенту в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Я хочу предложить другим партиям в парламенте встретиться сегодня днем, чтобы обсудить и согласовать существенное увеличение программы Нансена для Украины в этом году", - сказал Стёре.
"Мы организуем нашу расширенную поддержку так, чтобы она обеспечила максимально возможную боевую мощь как можно быстрее", - сказал Стёре, добавив, что правительство также планирует дополнительно усилить собственную армию Норвегии.
Дополнение
Это последний пример того, как европейская страна пытается увеличить расходы на оборону и сохранить поддержку Украины после того, как президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь США Украине и вызвал сомнения в их приверженности европейским союзникам по НАТО.
В прошлом году парламент Норвегии согласился потратить 35 миллиардов норвежских крон (3,22 миллиарда долларов) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году, увеличив общую сумму по программе, названной программой Нансена, до 155 миллиардов крон с 2023 по 2030 год.