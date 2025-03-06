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Норвегія готує нове істотне збільшення допомоги Україні

Київ • УНН

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Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре ініціює переговори щодо розширення підтримки України в 2024 році. Раніше країна вже виділила 155 млрд крон допомоги до 2030 року за програмою Нансена.

Норвегія готує нове істотне збільшення допомоги Україні

Норвегія повинна істотно збільшити фінансову допомогу Україні, заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре парламенту у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Я хочу запропонувати іншим партіям у парламенті зустрітися сьогодні вдень, щоб обговорити та узгодити істотне збільшення програми Нансена для України цього року", - сказав Стьоре.

"Ми організуємо нашу розширену підтримку так, щоб вона забезпечила максимально можливу бойову потужність якнайшвидше", - сказав Стьоре, додавши, що уряд також планує додатково посилити власну армію Норвегії.

Доповнення

Це останній приклад того, як європейська країна намагається збільшити витрати на оборону і зберегти підтримку України після того, як президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу США Україні і викликав сумніви щодо їх прихильності європейським союзникам по НАТО.

Торік парламент Норвегії погодився витратити 35 мільярдів норвезьких крон (3,22 мільярда доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році, збільшивши загальну суму за програмою, названою програмою Нансена, до 155 мільярдів крон із 2023 по 2030 рік.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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