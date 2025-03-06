Норвегія готує нове істотне збільшення допомоги Україні

Норвегія повинна істотно збільшити фінансову допомогу Україні, заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре парламенту у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Я хочу запропонувати іншим партіям у парламенті зустрітися сьогодні вдень, щоб обговорити та узгодити істотне збільшення програми Нансена для України цього року", - сказав Стьоре.

"Ми організуємо нашу розширену підтримку так, щоб вона забезпечила максимально можливу бойову потужність якнайшвидше", - сказав Стьоре, додавши, що уряд також планує додатково посилити власну армію Норвегії.

Доповнення

Це останній приклад того, як європейська країна намагається збільшити витрати на оборону і зберегти підтримку України після того, як президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу США Україні і викликав сумніви щодо їх прихильності європейським союзникам по НАТО.

Торік парламент Норвегії погодився витратити 35 мільярдів норвезьких крон (3,22 мільярда доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році, збільшивши загальну суму за програмою, названою програмою Нансена, до 155 мільярдів крон із 2023 по 2030 рік.