Nokia покидает рынок смартфонов? Телефоны известного бренда больше не доступны для покупки

Компания HMD Global, которая выпускает телефоны под легендарным брендом Nokia, сняла их с продажи. Смартфоны и планшеты Nokia на сайте компании больше не доступны для продажи, но пока неизвестно, прекратит ли компания выпускать смартфоны под финским брендом, ведь официальных заявлений от представителей пока не было, передает УНН.

Детали

На официальном сайте компании телефоны больше недоступны для покупки. В частности, смартфон Nokia XR21, который вышел не так и давно - в 2023 году, "больше не доступен".

Так же и отображаются планшеты под брендом Nokia. В то же время кнопочные телефоны от Nokia продолжают быть доступными для продажи.

Также HMD изменила сайт, чтобы уделить больше внимания устройствам под собственным брендом.

Пока официальных заявлений об остановке выпуска смартфоне компания не предоставляла.

Напомним

Китайские производители смартфонов активизируют усилия, чтобы укрепить свои позиции в Европе и продавать высокодоходные устройства премиум-класса, при этом один из самых быстрорастущих брендов в мире стремится более чем удвоить свою долю рынка на континенте в течение следующих трех лет.