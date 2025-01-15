Nokia залишає ринок смартфонів? Телефони відомого бренду більше не доступні для купівлі
Київ • УНН
HMD Global зняла з продажу всі смартфони та планшети Nokia на своєму офіційному сайті. Кнопкові телефони залишаються доступними, але компанія поки не надала офіційних коментарів щодо майбутнього бренду.
Компанія HMD Global, яка випускає телефони під легендарним брендом Nokia, зняла їх з продажу. Смартфони та планшети Nokia на сайті компанії більше не доступні для продажу, але наразі невідомо, чи припинить компанія випускати смартфони під фінським брендом, адже офіційних заяв від представників поки не було, передає УНН.
Деталі
На офіційному сайті компанії телефони більше недоступні для купівлі. Зокрема, смартфон Nokia XR21, який вийшов не так і давно - у 2023 році, "більше не доступний".
Так само і відображаються планшети під брендом Nokia. Водночас кнопкові телефони від Nokia продовжують бути доступними для продажу.
Також HMD змінила сайт, щоб приділити більше уваги пристроям під власним брендом.
Наразі офіційних заяв щодо зупинки випуску смартфоні компанія не надавала.
Нагадаємо
Китайські виробники смартфонів активізують зусилля, щоб зміцнити свої позиції в Європі та продавати високоприбуткові пристрої преміум-класу, при цьому один із найшвидше зростаючих брендів у світі прагне більш ніж подвоїти свою частку ринку на континенті протягом наступних трьох років.