В ночь на 20 июля украинские Воздушные Силы сбили 13 вражеских дронов. Россия атаковала 5 областей Украины, используя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
13 российских дронов сбили Воздушные Силы в ночь на субботу, 20 июля. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
Детали
По информации, в ночь на 20 июля года противник нанес удар:
Атакованы Харьковщина, Полтавщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина.
В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:
- 12 ударных БпЛА «Shahed - 131/136»;
- 1 БпЛА неустановленного типа.
В Одесской области ПВО работает над уничтожением вражеского разведывательного БпЛА16 июля 2024, 19:29 • 60244 просмотра