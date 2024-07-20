13 российских дронов сбили Воздушные Силы в ночь на субботу, 20 июля. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По информации, в ночь на 20 июля года противник нанес удар:

тремя баллистическими ракетами наземного базирования «Искандер-М» (Воронежская обл. - рф.),

одной крылатой ракетой «Искандер-К»,

16-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (Курская обл.- рф),

применил один БПЛА неустановленного типа.

Атакованы Харьковщина, Полтавщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина.

В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:

- 12 ударных БпЛА «Shahed - 131/136»;

- 1 БпЛА неустановленного типа.

В Одесской области ПВО работает над уничтожением вражеского разведывательного БпЛА