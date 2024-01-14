Ночью россияне сбросили авиабомбы на Волчанск: повреждено предприятие
Киев • УНН
российские войска атаковали Волчанск и другие населенные пункты Харьковской области, вызвав структурные повреждения и перебои в электроснабжении.
Сегодня ночью оккупационные войска рф нанесли удары управляемыми авиабомбами по Волчанску Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По его словам, артиллерийским и минометным ударам подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности Гатище, Плетеневка, Волчанск Чугуевского района, Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.
Под авиационными ударами были Волчанск Чугуевского района, Веселое Харьковского района; Песчаное, Ивановка Купянского района.
Сегодня около 01:30 оккупанты нанесли удары КАБами по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие: два ангара и ток. Информация о пострадавших не поступала. В результате обстрелов были перебои с электроснабжением, питание восстановили
Дополнение
Вчера в 09:30 враг атаковал КАБами Веселое Харьковского района. Поврежден частный дом. Пострадавших нет.
Кроме того, около 13:00 россияне обстреляли Ивашки Богодуховского района. Повреждены три жилых дома, автомобили, хозяйственные постройки. Без пострадавших.
По словам Синегубова, в 14:00 войска РФ из минометов обстреляли Золочев Богодуховского района. Пострадавших нет.
Также отмечается, что Вооруженные силы Украины отбили четыре вражеские атаки возле Синьковки Купянского района.
Напомним,
За прошедшие сутки, 13 января, в Запорожской области россияне обстреляли 20 населенных пунктов, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Ночью россияне сбросили авиабомбы на Волчанск: повреждено предприятие
российские войска атаковали Волчанск и другие населенные пункты Харьковской области, вызвав структурные повреждения и перебои в электроснабжении.
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