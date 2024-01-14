Ночью россияне сбросили авиабомбы на Волчанск: повреждено предприятие

Сегодня ночью оккупационные войска рф нанесли удары управляемыми авиабомбами по Волчанску Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, артиллерийским и минометным ударам подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности Гатище, Плетеневка, Волчанск Чугуевского района, Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Под авиационными ударами были Волчанск Чугуевского района, Веселое Харьковского района; Песчаное, Ивановка Купянского района.

Сегодня около 01:30 оккупанты нанесли удары КАБами по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие: два ангара и ток. Информация о пострадавших не поступала. В результате обстрелов были перебои с электроснабжением, питание восстановили - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

Вчера в 09:30 враг атаковал КАБами Веселое Харьковского района. Поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Кроме того, около 13:00 россияне обстреляли Ивашки Богодуховского района. Повреждены три жилых дома, автомобили, хозяйственные постройки. Без пострадавших.

По словам Синегубова, в 14:00 войска РФ из минометов обстреляли Золочев Богодуховского района. Пострадавших нет.

Также отмечается, что Вооруженные силы Украины отбили четыре вражеские атаки возле Синьковки Купянского района.

Напомним,

За прошедшие сутки, 13 января, в Запорожской области россияне обстреляли 20 населенных пунктов, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.